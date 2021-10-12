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Россия может ввести войска в Белоруссию, если там сменится власть. К такому выводу пришел американский аналитический центр RAND Corporation.
В Киеве состоялся очередной саммит Украина – Евросоюз. Украинская сторона не услышала гарантий относительно членства. Однако отныне Украина является частью внутреннего авиационного рынка Европы. Такое соглашение подписали в рамках саммита.
Источник:24 канал
Россия может ввести войска в Белоруссию, если там сменится власть. К такому выводу пришел американский аналитический центр RAND Corporation.