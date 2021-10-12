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Росія може ввести війська до Білорусі, якщо там зміниться влада. Такого висновку дійшов американський аналітичний центру RAND Corporation.
У Києві відбувся черговий саміт Україна – Євросоюз. Українська сторона не почула гарантій щодо членства. Однак відтепер Україна є частиною внутрішнього авіаційного ринку Європи. Таку угоду підписали в рамках саміту.
Джерело:24 канал
Росія може ввести війська до Білорусі, якщо там зміниться влада. Такого висновку дійшов американський аналітичний центру RAND Corporation.