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Владимир Зеленский заявил, что во время истории с российскими вагнеровцами общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это было летом 2020 года.
Смотрите выпуск "О главном" за 25 июня: видео
Ангела Меркель предлагала ЕС организовать встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным, однако тот не поддержал инициативу. Министерство обороны заверило, что информация о проблемах с оружием – это нагнетание ситуации.
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что во время истории с российскими вагнеровцами общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это было летом 2020 года.
Смотрите выпуск "О главном" за 25 июня: видео