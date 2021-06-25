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Владимир Зеленский заявил, что во время истории с российскими вагнеровцами общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это было летом 2020 года.

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