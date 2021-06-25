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Володимир Зеленський заявив, що під час історії з російськими вагнерівцями спілкувався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це було влітку 2020 року.

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