Также в выпуске:
Ученый Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что достичь коллективного иммунитета от коронавируса невозможно. По его словам, штамм Дельта доказал, что никакая вакцина не остановит распространение вируса.
В специализированной антикоррупционной прокуратуре уже почти год не могут вызбрать руководителя после отставки Назара Холодницкого. В России в сентябре состоятся выборы в Госдуму, поэтому в Кремле уже придумывают, как набрать голосов "Единой России".
Источник:24 канал
Ученый Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что достичь коллективного иммунитета от коронавируса невозможно. По его словам, штамм Дельта доказал, что никакая вакцина не остановит распространение вируса.