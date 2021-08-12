У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже майже рік не можуть обрати керівника після відставки Назара Холодницького. У Росії у вересні відбудуться вибори у Держдуму, тож у Кремлі вже вигадують, як набрати голосів "Єдиній Росії".