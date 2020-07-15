В выпуске программы "О главном" за 15 июля – белорусы протестуют из-за отказа ЦИК регистрировать на предстоящих выборах двух оппозиционных кандидатов в президенты. В то же время к месту, где собираются люди, правоохранители начали подтягивать автозаки. Боевики не пускают детей из ОРДЛО вступать в украинские университеты. В частности – не выпускают их с временно оккупированных территорий.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине, правда, со второй попытки. Голосование состоится 25 октября. Педагоги и профильное министерство не исключают, что из-за пандемии дистанционное обучение вернется уже с сентября.