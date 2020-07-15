У випуску програми "Про головне" за 15 липня – білоруси протестують через відмову ЦВК реєструвати на майбутніх виборах двох опозиційних кандидатів у президенти. Водночас до місця, де збираються люди, правоохоронці почали підтягувати автозаки. Бойовики не пускають дітей з ОРДЛО вступати в українські університети. Зокрема – не випускають їх із тимчасово окупованих територій.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховна Рада призначила дату місцевих виборів в Україні, щоправда, із другої спроби. Голосування відбудеться 25 жовтня. Освітяни та профільне міністерство не виключають, що через пандемію дистанційне навчання повернеться вже з вересня.