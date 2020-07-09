В выпуске "О главном" за 9 июля – скандальный нардеп Андрей Деркач, который учился в Академии ФСБ России, обнародовал пленки, на которых человек с голосом похожим на Петра Порошенко радостно общается с Владимиром Путиным и поздравляет его с праздником. Суд обязал издание Bihus.info опровергнуть заявление о схеме Игоря и Олега Гладковских. Журналисты готовят апелляцию.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Офис Президента намерен на законодательном уровне приравнять публикацию прослушек до уголовного преступления.