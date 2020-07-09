У випуску "Про головне" за 9 липня – скандальний нардеп Андрій Деркач, який вчився в Академії ФСБ Росії, оприлюднив плівки, на яких людина з голосом схожим на Петра Порошенка радо спілкується з Володимиром Путіним і вітає його зі святом. Суд зобов'язав видання Bihus.info спростувати заяву про схему Ігоря та Олега Гладковських. Журналісти готують апеляцію.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Офіс Президента має намір на законодавчому рівні прирівняти публікацію прослушок до кримінального злочину.