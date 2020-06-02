В выпуске "О главном" за 2 июня – руководство Службы безопасности Украины впервые опубликовало декларации о доходах. Рестораторы с плакатами и кухонными принадлежностями вышли под стены Кабмина, требуя открыть их заведения раньше.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В Раде собирают подписи за увольнение Авакова по инициативе фракции "Голос". Хотя для регистрации постановления нужен лишь один депутат, в партии ждут, когда их поддержат 150 нардепов.

В "Слуге народа" решили, кому делегировать кресло министра культуры. Накануне во время заседания фракции, депутаты монобольшинства выдвинули на эту должность экс-гендиректора канала "1+1", а ныне глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко.