У випуску "Про головне" за 2 червня – керівництво Служби безпеки України вперше опублікувало декларації про доходи. Ресторатори з плакатами та кухонним приладдям вийшли під стіни Кабміну, вимагаючи відкрити їхні заклади раніше.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

В Раді збирають підписи за звільнення Авакова за ініціативою фракції "Голос". Хоч для реєстрації постанови потрібен лише один депутат, у політсилі чекають, коли їх підтримають 150 нардепів.

У "Слузі народу" вирішили, кому делегувати крісло міністра культури. Напередодні під час засідання фракції, депутати монобільшості висунули на цю посаду ексгендиректора каналу "1+1", а нині голову парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.