В выпуске программы "О главном" за 28 августа – одиозный нардеп Илья Кива рассказал о странном состоянии, нищенской квартире и богатой любовнице. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности главы Минздрава.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Беларуси за агитацию за кандидата в президенты человека могут бросить в СИЗО. Там активно готовятся к выборам, которые состоятся уже 9 августа.