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В монобольшинстве скандал из-за голосования за президентский законопроект об олигархах. Народный депутат Людмила Буйсмитер высказалась против инициативы Владимира Зеленского. За это ее могут исключить из фракции.
В выпуске "О главном" за 2 июля – Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение, осужденному за убийство Георгия Гонгадзе. ООН зафиксировала рекордно жаркую температуру в Антарктиде.
Источник:24 канал
В монобольшинстве скандал из-за голосования за президентский законопроект об олигархах. Народный депутат Людмила Буйсмитер высказалась против инициативы Владимира Зеленского. За это ее могут исключить из фракции.