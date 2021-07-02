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У монобільшості скандал через голосування за президентський законопроєкт про олігархів. Народна депутатка Людмила Буйсмітер висловилася проти ініціативи Володимира Зеленського. Через це її можуть виключити з фракції.
У випуску "Про головне" за 2 липня – Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення, засудженому за вбивство Георгія Гонгадзе. ООН зафіксувала рекордно спекотну температуру в Антарктиді.
Джерело:24 канал
У монобільшості скандал через голосування за президентський законопроєкт про олігархів. Народна депутатка Людмила Буйсмітер висловилася проти ініціативи Володимира Зеленського. Через це її можуть виключити з фракції.