О главном: Судьба ВНО в 2020 году. Продление карантина в Украине
В выпуске программы "О главном" за 17 июня – освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии COVID-19. Принять именно такое решение предлагает Верховной Раде президент Владимир Зеленский. Карантин продлили до 31 июля. Расслабляться рано, коронавирус только набирает обороты. Об этом говорят в правительстве.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
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