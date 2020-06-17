В выпуске программы "О главном" за 17 июня – освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии COVID-19. Принять именно такое решение предлагает Верховной Раде президент Владимир Зеленский. Карантин продлили до 31 июля. Расслабляться рано, коронавирус только набирает обороты. Об этом говорят в правительстве.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Офис Президента подготовил новый законопроект об особом статусе Донбасса и скоро его представят общественности. По крайней мере об этом в недавнем интервью заявил глава Офиса – Андрей Ермак.

Под куполом Верховной Рады депутаты заслушали отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзнюк.