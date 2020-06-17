У випуску програми "Про головне" за 17 червня – звільнити випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію COVID-19. Ухвалити саме таке рішення пропонує Верховній Раді президент Володимир Зеленський. Карантин продовжили до 31 липня. Розслаблятися зарано, коронавірус тільки набирає обертів. Про це кажуть в Уряді.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Офіс Президента підготував новий законопроєкт про особливий статус Донбасу і скоро його представлять громадськості. Принаймні про це у нещодавньому інтерв’ю заявив голова Офісу – Андрій Єрмак.

Під куполом Верховної Ради депутати заслухали звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзнюк.