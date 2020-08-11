В выпуске программы "О главном" за 11 августа – в Беларуси протесты набирают обороты. Однако кандидат в президенты Светлана Тихановская переехала в Литву. С августа Украина наконец ввела долгожданную энергетическую реформу, которую запланировали еще 5 лет назад. Рынок газа для населения теперь открыт.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Сергей Притула заявил, что баллотируется в мэры Киева. На выборах городского главы столицы он будет представлять партию "Голос".