У випуску програми "Про головне" за 11 серпня – в Білорусі протести набирають обертів. Однак кандидатка в президенти Світлана Тихановська переїхала до Литви. Із серпня Україна нарешті запровадила довгоочікувану енергетичну реформу, яку запланували ще 5 років тому. Ринок газу для населення тепер відкритий.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Сергій Притула заявив, що балотується у мери Києва. На виборах міського голови столиці він представлятиме партію "Голос".