О главном: Тупицкий снова не пришел в суд. Канал "Дом" на Донбассе
В выпуске "О главном" 7 апреля – Александр Тупицкий снова не явился на заседание Печерского районного суда: сообщил о болезни матери. Уже более года на территории оккупированного Донбасса и Крыма вещает телеканал "Дом".
Источник:24 канал
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На фоне обострения ситуации на востоке Украины, Владимир Зеленский планирует уже к концу недели посетить Донбасс. Подробностей возможной поездки пока нет, но понятно, что украинская армия должна быть готова к худшему сценарию.
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