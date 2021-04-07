В выпуске "О главном" 7 апреля – Александр Тупицкий снова не явился на заседание Печерского районного суда: сообщил о болезни матери. Уже более года на территории оккупированного Донбасса и Крыма вещает телеканал "Дом".

Также в выпуске: На фоне обострения ситуации на востоке Украины, Владимир Зеленский планирует уже к концу недели посетить Донбасс. Подробностей возможной поездки пока нет, но понятно, что украинская армия должна быть готова к худшему сценарию.