У випуску "Про головне" за 7 квітня – Олександр Тупицький знову не з'явився на засідання Печерського районного суду: повідомив про хворобу матері. Вже понад рік на території окупованого Донбасу та Криму мовить телеканал "Дом".

Також у випуску: На тлі загострення ситуації на сході України, Володимир Зеленський планує вже до кінця тижня відвідати Донбас. Подробиць ймовірної поїздки поки що немає, але зрозуміло, що українська армія має бути готовою до найгіршого сценарію.