В выпуске "О главном" за 9 июня – охранник экс-нардепа Олега Ляшко угрожал оружием водителю, который не уступил ему дорогу. Произошло это в эти выходные. На Львовщине, Волыни, Ровненщине, Буковине, Закарпатье, Житомирщине и Черниговщине не позволили снять часть карантинных ограничений из-за эпидемической ситуации.

Також у випуску новин на 24 каналі: До роботи Тристоронньої контактної групи вперше до складу української делегації залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей.