У випуску "Про головне" за 9 червня – охоронець екснардепа Олега Ляшка погрожував зброєю водію, який не поступився йому дорогою. Сталося це цими вихідними. На Львівщині, Волині, Рівненщині, Буковині,Закарпатті, Житомирщині та Чернігівщина не дозволили зняти частину карантинних обмежень епідемічна ситуація.

Також у випуску новин на 24 каналі: До роботи Тристоронньої контактної групи вперше до складу української делегації залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей.