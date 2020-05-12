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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

О главном: Украинские медики работают в ужасных условиях. COVID-19 у российских военных

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске "О главном" за 12 мая – украинские медики работают в ужасных условиях. В частности, в первые дни, чтобы самим не заразиться смертоносной болезнью, медики надевали все, что было под руками – даже мусорные пакеты. Парад к 9 мая в России все же перенесли, но накануне, во время репетиции, около 300 военных заразились COVID-19. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

COVID-19 обнаружили у личного пресс-секретаря Путина – Дмитрия Пескова.

Теги: Больница Новости России Владимир Путин Выпуск новостей
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