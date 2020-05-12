О главном: Украинские медики работают в ужасных условиях. COVID-19 у российских военных

В выпуске "О главном" за 12 мая – украинские медики работают в ужасных условиях. В частности, в первые дни, чтобы самим не заразиться смертоносной болезнью, медики надевали все, что было под руками – даже мусорные пакеты. Парад к 9 мая в России все же перенесли, но накануне, во время репетиции, около 300 военных заразились COVID-19. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: COVID-19 обнаружили у личного пресс-секретаря Путина – Дмитрия Пескова.