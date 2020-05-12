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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Про головне: Українські медики працюють в жахливих умовах. COVID-19 у російських військових

Випуск новин -

У випуску "Про головне" за 12 травня – українські медики працюють у жахливих умовах. Зокрема, у перші дні, аби самим не заразитись смертоносною недугою, медики одягали все, що було під руками – навіть сміттєві пакети. Парад до 9 травня у Росії все ж перенесли, але напередодні, під час репетиції, приблизно 300 військових заразились на COVID-19. Про це йдеться у розслідуванні видання "Проект".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

COVID-19 виявили в особистого прессекретаря Путіна – Дмитра Пєскова.

Теги: Лікарня Новини Росії Володимир Путін Випуск новин
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