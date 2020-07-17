В выпуске "О главном" за 17 июля – на последнем заседании сессии Верховная Рада ликвидировала 490 районов. Вместо них создали в три раза меньше – 138, но существенно больше по размеру. Боевики передали украинским военным неидентифицированное тело. Об этом сообщили в штабе ООС. Вероятно, это ранее погибший медик Николай Ильин, которого цинично убили еще 13 июля во время эвакуации возле Зайцевого.

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