У випуску "Про головне" за 17 липня – на останньому засіданні сесії Верховна Рада ліквідувала 490 районів. Замість них створили утричі менше – 138, але суттєво більші за розміром. Бойовики передали українським військовим неідентифіковане тіло. Про це повідомили в штабі ООС. Імовірно, це раніше загиблий медик Микола Іллін, якого цинічно вбили ще 13 липня під час евакуації поблизу Зайцевого.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

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