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О главном: Укрзализныця запустит 42 поезда. Обыски в центре Довженко

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В выпуске "О главном" за 28 мая – с 1 июня украинцы уже смогут путешествовать поездами по Украине. Укрзализныця запустит 42 поезда. Билеты на них можно купить и онлайн, и в железнодорожных кассах. Национальный центр Довженко стал неплатежеспособным, ведь в этом году так и не получил средств из бюджета. Последние деньги киноархив потратил на зарплаты работникам. Теперь имущество могут арестовать.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины по версии FORBS возглавил Ринат Ахметов, после него – Виктор Пинчук и Петр Порошенко.

Теги: Выпуск новостей
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