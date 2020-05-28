О главном: Укрзализныця запустит 42 поезда. Обыски в центре Довженко
В выпуске "О главном" за 28 мая – с 1 июня украинцы уже смогут путешествовать поездами по Украине. Укрзализныця запустит 42 поезда. Билеты на них можно купить и онлайн, и в железнодорожных кассах. Национальный центр Довженко стал неплатежеспособным, ведь в этом году так и не получил средств из бюджета. Последние деньги киноархив потратил на зарплаты работникам. Теперь имущество могут арестовать.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины по версии FORBS возглавил Ринат Ахметов, после него – Виктор Пинчук и Петр Порошенко.
Комментарии
Читайте также
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Почему проходили обыски в Центре Довженко: объяснение ГПУ20:11
-
Полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке: какими были жертва и палачи-правоохранители19:40
-
Наличный курс валют 28 мая: доллар приостановил свой рост19:35
-
блогМассовое убийство на Житомирщине: какую версию должно проверить следствие