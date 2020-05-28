О главном: Укрзализныця запустит 42 поезда. Обыски в центре Довженко

В выпуске "О главном" за 28 мая – с 1 июня украинцы уже смогут путешествовать поездами по Украине. Укрзализныця запустит 42 поезда. Билеты на них можно купить и онлайн, и в железнодорожных кассах. Национальный центр Довженко стал неплатежеспособным, ведь в этом году так и не получил средств из бюджета. Последние деньги киноархив потратил на зарплаты работникам. Теперь имущество могут арестовать.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины по версии FORBS возглавил Ринат Ахметов, после него – Виктор Пинчук и Петр Порошенко.