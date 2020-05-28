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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Про головне: Укрзалізниця запустить 42 потяги. Обшуки у центрі Довженка

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У випуску "Про головне" за 28 травня – з 1 червня українці вже зможуть подорожувати потягами в Україні. Укрзалізниця запустить 42 потяги. Квитки на них можна купити і онлайн, і в залізничних касах. Національний центр Олександра Довженка став неплатоспроможним, адже цьогоріч так і не отримав коштів з бюджету. Останні гроші кіноархів витратив на зарплати працівниів. Тепер майно можуть арештувати.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Рейтинг найбагатших бізнесменів України за версією FORBS очолив Рінат Ахметов, після нього – Віктор Пінчук та Петро Порошенко.

Теги: Укрзалізниця Випуск новин
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