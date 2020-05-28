Про головне: Укрзалізниця запустить 42 потяги. Обшуки у центрі Довженка

У випуску "Про головне" за 28 травня – з 1 червня українці вже зможуть подорожувати потягами в Україні. Укрзалізниця запустить 42 потяги. Квитки на них можна купити і онлайн, і в залізничних касах. Національний центр Олександра Довженка став неплатоспроможним, адже цьогоріч так і не отримав коштів з бюджету. Останні гроші кіноархів витратив на зарплати працівниів. Тепер майно можуть арештувати.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Рейтинг найбагатших бізнесменів України за версією FORBS очолив Рінат Ахметов, після нього – Віктор Пінчук та Петро Порошенко.