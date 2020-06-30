В выпуске "О главном" за 30 июня – по результатам опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". Количество больных COVID-19 увеличивается, а карантинные меры, наоборот, смягчают. Большинство украинцев даже воспринимают ослабление как полное снятие ограничений.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Закон о легализации игорного бизнеса, который стал одним из ключевых предвыборных обещаний президента Зеленского, планируют принять уже на этой неделе.