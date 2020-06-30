У випуску "Про головне" за 30 червня – за результатами опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". Кількість хворих на COVID-19 збільшується, а карантинні заходи навпаки пом'якшують. Більшість українців навіть сприймають послаблення як цілковите зняття обмежень.

Також у випуску новин на 24 каналі: Закон про легалізацію грального бізнесу, який став однією з ключових передвиборчих обіцянок президента Зеленського, планують ухвалити вже цього тижня.