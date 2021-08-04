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В Евросоюзе признали украинские COVID-паспорта на техническом уровне. Теперь остался еще один шаг – политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.
Кабинет Министров принял решение об увольнении Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Борец Жан Беленюк принес Украине долгожданную золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Источник:24 канал
В Евросоюзе признали украинские COVID-паспорта на техническом уровне. Теперь остался еще один шаг – политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.