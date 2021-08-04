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У Євросоюзі визнали українські COVID-паспорти на технічному рівні. Тепер залишився ще один крок – політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Борець Жан Беленюк приніс Україні довгоочікувану золоту медаль на Олімпіаді у Токіо.
Джерело:24 канал
У Євросоюзі визнали українські COVID-паспорти на технічному рівні. Тепер залишився ще один крок – політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.