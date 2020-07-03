В выпуске "О главном" за 3 июля – Верховная Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов. Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал скандальный пост в инстаграме. "Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире", – подписал нардеп.

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