У випуску "Про головне" за 3 липня – Верховна Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів. Депута від "Слуги народу" Олександр Дубінський опублікував скандальний пост в інстаграмі. "Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі", – підписав нардеп.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Раді виникла суперечка через зміни до закону про вищу освіту. Мовиться про дозвіл дітям з окупованих територій вступати до вишів без складання ЗНО.

Закон про кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані був у дії лише один день. Відтепер мовиться про адміністративну відповідальність.

Деякі країни поступово починають відкривати свої кордони. Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія та Хорватія почали приймати українських туристів.