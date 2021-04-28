О главном: Витренко назначили главой "Нафтогаза". Список "недружественных стран" России
В выпуске "О главном" за 28 апреля – Юрия Витренко назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Он заменит на этом посту Андрея Коболева. Россия создала список "недружественных стран", в который вошли, в частности, Соединенные Штаты Америки.
Источник:24 канал
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Президент Владимир Зеленский считает, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным таки состоится. Украинский глава государства предложил провести ее, например, в Ватикане.
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