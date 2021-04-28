В выпуске "О главном" за 28 апреля – Юрия Витренко назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Он заменит на этом посту Андрея Коболева. Россия создала список "недружественных стран", в который вошли, в частности, Соединенные Штаты Америки.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский считает, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным таки состоится. Украинский глава государства предложил провести ее, например, в Ватикане.