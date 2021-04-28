У випуску "Про головне" за 28 квітня – Юрія Вітренка призначили головою правління НАК "Нафтогаз України". Він замінить на цій посаді Андрія Коболєва. Росія створила список "недружніх країн", у який увійшли, зокрема, Сполучені Штати Америки.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним таки відбудеться. Український глава держави запропонував провести її, наприклад, у Ватикані.