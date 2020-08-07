В выпуске "О главном" за 7 августа – на празднике, который организовала белорусская власть, люди устроили флешмоб с белыми лентами и пели песню группы "Кино" "Перемен". Диджеев, включивших Цоя, задержали. Сразу два антирекорда COVID в Украине: 1453 больных и 33 умерших за сутки. Поэтому госкомиссия по техногенно-экологической безопасности изменила разделение на карантинные зоны.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Певица Наталья Ионова, более известная по псевдониму "Глюкоза", пыталась попасть в Украину. Россиянку не пропустили в аэропорту "Борисполь" и запретили ей въезд на 3 года.

Харьков попал в красную – строжайшую зону адаптивного карантина. А после чего обратно в зеленую. А все из-за технической ошибки.

В Беларуси с 3 августа продолжается избирательный период, а именно досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать 9 августа.