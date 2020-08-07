У випуску "Про головне" за 7 серпня – на святі, яке організувала білоруська влада, люди влаштували флешмоб із білими стрічками та співали пісню гурту "Кіно" "Перемен". Діджеїв, що увімкнули Цоя, затримали. Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1453 хворих і 33 померлих за добу. Тому держкомісія з техногенно-екологічної безпеки змінила поділ на карантинні зони.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Співачка Наталія Іонова, більш відома за псевдонімом "Глюкоза", намагалась потрапити до України. Росіянку не пропустили в аеропорту "Бориспіль" та заборонили їй в'їзд на 3 роки.

Харків потрапив до червоної – найсуворішої зони адаптивного карантину. А після чого назад у зелену. А все через технічну помилку.

У Білорусі з 3 серпня триває виборчий період, а саме дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати 9 серпня.