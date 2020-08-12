В выпуске программы "О главном" за 12 августа – в Минске задержали якобы координаторов и спонсора протестных акций. Как доказательство, правоохранители приводят наличие у мужчины наличных в размере 10 тысяч долларов. В столице Беларуси женщины устроили акцию против насилия. Они выстроились в цепь солидарности.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

За все время протестов в Беларуси задержали более 50 работников СМИ. Омоновцы нападали на журналистов, били камеры и отбирали флешки с записями.

Правительство спрогнозировало, что в 2020 году ВВП Украины упадет в целом на почти 5%. Худший прогноз дает Международный валютный фонд – там считают, что он сократится более чем на 8%.

В МВД Беларуси сообщили, что за 3 суток протестов в стране задержали 6 тысяч человек. Против активистов уже открыли 17 уголовных дел.