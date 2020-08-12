У випуску програми "Про головне" за 12 серпня – у Мінську затримали нібито координаторів і спонсора протестних акцій. Як доказ, правоохоронці наводять наявність у чоловіка готівки у розмірі 10 тисяч доларів. У столиці Білорусі жінки влаштували акцію проти насильства. Вони вишикувались у ланцюг солідарності.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

За весь час протестів у Білорусі затримали понад 50 працівників ЗМІ. ОМОНівці нападали на журналістів, били камери та відбирали флешки із записами.

Уряд спрогнозував, що у 2020 році ВВП України впаде загалом на майже 5%. Гірший прогноз дає Міжнародний валютний фонд – там вважають, що він скоротиться на понад 8%.

У МВС Білорусі повідомили, що за 3 доби протестів в країні затримали 6 тисяч людей. Проти активістів вже відкрили 17 кримінальних справ.