Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская вакцина против COVID-19 "Спутник V» не ускорит темпы прививок в стране. И добавил, пока вакцину одобрят в Евросоюзе, ее не будут применять во Франции. Отношения России со странами Запада обостряются. Чехия высылает 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.

Также в выпуске: Украина будет заканчивать войну на Донбассе только дипломатическим путем. Об этом 19 апреля в очередной раз заявили в Офисе Президента. Очередные переговоры советников лидеров "нормандской четверки" должны состояться 19 апреля. Участники встречи обсудить "Кластеры для имплементации минских договоренностей".