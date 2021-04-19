Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" не пришвидшить темпи щеплень в країні. І додав, поки вакцину не схвалять у Євросоюзі, її не застосовуватимуть й у Франції. Відносини Росії з країнами Заходу загострюються. Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.

Також у випуску: Україна закінчуватиме війну на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Про це 19 квітня вкотре заявили в Офісі Президента. Чергові перемовини радників лідерів "нормандської четвірки" мають відбутися 19 квітня . Учасники зустрічі мають обговорити "Кластери для імплементації мінських домовленостей".