В выпуске программы "О главном" за 14 июля – Украина вновь призвала Запад пересмотреть минские соглашения. Ведь Россия продолжает их нарушать и настаивает только на своем сценарии. Кремль уже назвал это выходом Украины из договоренностей. Чтобы озеленить энергетику, в Украине с 2008 года закреплены так называемые "зеленые тарифы" – довольно высокие, чтобы поощрить производителей. Их хотят понизить

Также в "О главном" на 24 канале: Юлия Тимошенко и Вадим Новинский внесли в Верховную Раду постановления об отмене голосования за законопроект об игорном бизнесе. Ресторан "Велюр" кандидата в мэры Киева Николая Тищенко снова оказался в центре скандала: в заведении продолжают нарушать карантин.