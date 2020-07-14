У випуску програми "Про головне" за 14 липня – Україна знову закликала Захід переглянути мінські угоди. Адже Росія продовжує їх порушувати та наполягає лише на своєму сценарії. Кремль вже охрестив це виходом України з домовленостей. Аби озеленити енергетику, в Україні з 2008 року закріплені так звані "зелені тарифи" – досить високі, щоб заохотити виробників. Тепер парламент хоче їх знизити.

Також у "Про головне" на 24 каналі: Юлія Тимошенко та Вадим Новинський внесли до Верховної Ради постанови про скасування голосування за законопроєкт про гральний бізнес. Ресторан "Велюр" кандидата в мери Києва Миколи Тищенка знову опинився в центрі скандалу: в закладі продовжують порушувати карантин.