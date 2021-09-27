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В Германии обнародовали предварительные результаты выборов в Бундестаг. Однозначной симпатии граждан страны не получила ни одна из 49 политических сил.
Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт", ведь на территорию украинского государства тянут войска НАТО. Кабинет Министров взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза".
Источник:24 канал
В Германии обнародовали предварительные результаты выборов в Бундестаг. Однозначной симпатии граждан страны не получила ни одна из 49 политических сил.