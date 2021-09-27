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У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів до Бундестагу. Однозначної симпатії громадян країни не отримала жодна з 49 політичних сил.
Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт", адже на територію української держави тягнуть війська НАТО. Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу".
Джерело:24 канал
У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів до Бундестагу. Однозначної симпатії громадян країни не отримала жодна з 49 політичних сил.