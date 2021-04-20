Президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако из-за пандемии COVID-19 она произошла дистанционно и физически.

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