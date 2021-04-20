Президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігархів. Стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Однак через пандемію COVID-19 вона відбулася дистанційно та фізично.

Також у випуску: Незабаром може відбутися перша особиста зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та очільника Росії Володимира Путіна. Вони можуть побачитись у Європі. Повний випуск програми "Про головне" за 20 квітня: дивіться відео