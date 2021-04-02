В выпуске "О главном" за 2 апреля – Джо Байден и Владимир Зеленский провели свой первый прямой телефонный разговор, состоявшийся на фоне обострения ситуации на Востоке в частности. Анатолий Шарий проиграл суд в Литве российскому правозащитнику Марку Фейгину, поэтому теперь его ждут неприятные последствия.

Также в выпуске: Рядом с украинской границей заметили российскую авиацию. Войска Кремля начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани.