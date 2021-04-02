О главном: Зеленский поговорил с Байденом. Шарий проиграл суд в Литве
В выпуске "О главном" за 2 апреля – Джо Байден и Владимир Зеленский провели свой первый прямой телефонный разговор, состоявшийся на фоне обострения ситуации на Востоке в частности. Анатолий Шарий проиграл суд в Литве российскому правозащитнику Марку Фейгину, поэтому теперь его ждут неприятные последствия.
Источник:24 канал
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